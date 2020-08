Arrestato l’agente di de Bruyne, denuncia partita dal padre del belga: l’accusa è riciclaggio di denaro

Una denuncia partita dal padre di un suo calciatore, la stella del Manchester City Kevin de Bruyne. E’ stato arrestato così Patrick de Koster, procuratore sportivo del fantasista belga, tra gli altri. L’avvocato Louis de Grote non ha voluto commentare le indiscrezioni dei media belgi sul ruolo di de Bruyne e del padre nell’indagine. Sotto accusa sono gli anni in cui il centrocampista giocava nel Wolfsburg e il trasferimento al Manchester City nel 2015. Secondo gli inquirenti, de Koster sarebbe colpevole di riciclaggio di denaro e di falsificazione di atti che riguardano i compensi ricevuti da de Bruyne negli anni passati in Bundesliga, che sarebbero transitati in paradisi fiscali come il Liechtenstein e non denunciati come prevede la legge.