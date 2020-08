Arthur si auto-esclude dal Barcellona, Bartomeu: “ha mancato di rispetto, è ingiustificabile”

Arthur è ormai da tempo un calciatore della Juventus, il Barcellona però non ha gradito il comportamento del centrocampista. La decisione del brasiliano è stata quella di non voler rientrare in Spagna per mettersi a disposizione della squadra in vista della partita di Champions League contro il Napoli. Il presidente Josep Bartomeu ha usato parole forti a Sport: “Ha mancato di rispetto ai suoi compagni di squadra, che ci tenevano a far bene in Champions, e anche verso il club. Non è logico che giocando per un obiettivo così importante, un calciatore decida di escludersi. È ingiustificabile e incomprensibile. Avevamo raggiunto un accordo: fino alla fine di Liga e Champions avrebbe continuato a giocare per il Barcellona”. Sulla trattativa con la Juve: “non potevamo rinnovargli il contratto alle cifre che voleva, così ha deciso di andarsene”.

“Ha una certa importanza per la squadra e potrebbe aiutarci, ma non è rientrato dalla mini-vacanza. È un atto inaccettabile di indisciplina. Per questo abbiamo avviato un procedimento, perché non ci sono argomenti che giustifichino la sua assenza. Ha chiamato e ha detto: ‘Non torno, rimarrò in Brasile’.