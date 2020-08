Arthur, punizione pesante dopo l’incidente dei giorni scorsi: 8 mesi senza patente

Il nuovo centrocampista della Juve, Arthur Melo, sarà costretto a conoscere Torino a piedi per i prossimi otto mesi. Inizierà probabilmente ad apprezzare le passeggiate o i giri in bicicletta per le vie della città piemontese. Motivo? Secondo quanto riporta As, il brasiliano – passato in Italia con Pjanic a Barcellona – è stato punito con il ritiro della patente per otto mesi appunto dopo l’incidente con la sua Ferrari a Girona qualche giorno fa e la positività all’alcol-test. Inoltre, dovrà pagare una multa di 1200 euro.