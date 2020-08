Atalanta, Ilicic si rifà vivo: nuovo messaggio social dello sloveno [FOTO]

Tra pochissimo la squadra per cui gioca affronterà una delle partite più importanti della sua storia, ma lui non ci sarà. Josip Ilicic, dopo le note vicende che lo hanno colpito negli ultimi mesi, è tornato a farsi vivo sui social per la seconda volta. Ha caricato i suoi compagni con un post Instagram che ritrae un’esultanza dell’Atalanta e la scritta: “Forzaaa”. Il calciatore, ritornato in Slovenia a causa dei problemi personali di cui è stato vittima, ha concluso anzitempo la stagione e avrà tutto il supporto dalla società affinché possa riprendersi psicologicamente prima che fisicamente.

Visualizza questo post su Instagram Forzaaaa💪🏻💪🏻💪🏻❤️ Un post condiviso da Josip Ilicic Jojo (@ilicic72) in data: 12 Ago 2020 alle ore 7:27 PDT