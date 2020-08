Atalanta-Psg, le probabili formazioni: l’11 scelto da Gasperini per tentare l’impresa, Mbappé dalla panchina

Atalanta-Psg, le probabili formazioni – E’ rimasta l’unica in Champions League in grado di portare in alto i colori italiani: stiamo parlando dell’Atalanta, i nerazzurri non possono considerarsi più una sorpresa ma una realtà del calcio internazionale. La squadra di Gasperini è tornata molto bene dal lockdown, la forma fisica è stata quella delle migliori partite ed una serie di vittorie avevano proiettato l’Atalanta in lotta per lo scudetto. Alla fine ha chiuso il campionato al terzo posto, un risultato comunque eccezionale. Adesso può giocarsi questo sogno di conquistare la semifinale, sarebbe un risultato storico. Dovrà vedersela con un avversario fortissimo: il Psg. I francesi non hanno completato il campionato francese, la squadra italiana potrà provare ad approfittare della migliore condizione fisica. Gasperini non potrà contare su Ilicic, alle prese con problemi personali, a centrocampo spazio a De Roon e Freuler, con Pasalic e Gomez alle spalle di Zapata, dalla panchina Malinovskyi così come Muriel. Tuchel risponde con Sarabia, Neymar e Icardi, non partirà dal primo minuto Mbappé.

Le probabili formazioni di Atalanta-Psg

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Pasalic, A.Gomez; Zapata. ALL.: Gasperini.

PSG (4-3-3): K.Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; A.Herrera, Marquinhos, Gueye; P.Sarabia, Icardi, Neymar. ALL.: Tuchel.