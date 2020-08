L’Atalanta si ritrova a Zingonia: “Test anti-covid, ci sono tre positivi. Ma sono asintomatici”

L’Atalanta si è ritrovata quest’oggi a Zingonia per iniziare il raduno in vista della nuova stagione, con la prima partita in programma tra 20 giorni circa. Nel comunicare i convocati , il club annuncia che “nei test anti-covid eseguiti in previsione del raduno della Prima Squadra, sono stati riscontrati tre casi di positività al tampone. I calciatori in questione sono asintomatici, già in isolamento fiduciario e sotto il controllo dell’ATS”. Altri tre casi, dunque, da aggiungersi a quelli ormai annunciati nelle ultime settimane. Anche questi, però, non destano preoccupazione, a dimostrazione del fatto che ai calciatori basti semplicemente un periodo di isolamento per guarire.