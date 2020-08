I due positivi al Coronavirus in casa Atletico Madrid sono Angel Correa e Sime Vrsaljko, che non parteciperanno alla spedizione a Lisbona. Sono invece negativi tutti gli altri calciatori sottoposti ai test, che quindi potranno regolarmente partecipare ai quarti di finale in programma contro il Lipsia. Correa è attualmente asintomatico ed è in isolamento nella propria casa. Senza sintomi anche Vrsaljko, che ha contratto il virus tempo fa in quanto ha già sviluppato gli anticorpi.