Dall’Austria: “Un positivo nel Liverpool, squadra isolata in ritiro”. Ma il club non conferma

Secondo quanto riportato dai media austriaci, ci sarebbe un positivo nel Liverpool. La notizia è stato poi confermata dai tabloid inglesi, ma non dal club, che comunque non ha smentito. Non è dato sapere se il caso riguardi un calciatore o un membro dello staff. I Reds si stanno allenando a Saalfelden e sarebbero già stati messi in isolamento, come da protocollo. Il 29 agosto il Liverpool giocherà il Community Shield contro l’Arsenal. La squadra continuerà ad allenarsi vicino Salisburgo per il resto della settimana, ovviamente a porte chiuse e nella massima riservatezza.