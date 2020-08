Autorete Alaba, l’intervento del difensore è da “Mai dire Gol” [VIDEO]

Autorete Alaba – Neanche dieci minuti è Barcellona-Bayern è già 1-1. Nel terzo quarto di finale di Champions League, a Muller ha risposto Alaba, ma nella sua porta. Il gesto tecnico del difensore dei tedeschi è goffo, un intervento da “Mai dire Gol”. Il calciatore, nell’intento di anticipare Suarez – che si trovava tutto solo è pronto ad essere servito – ha completamente svirgolato la sfera e, anziché respingerla, l’ha buttata dentro la sua porta. In basso il VIDEO.

Alaba told Phil Jones to come outside pic.twitter.com/5ZPCEtrOnm

