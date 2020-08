Il bambino chiede un selfie a Mertens: la risposta del belga fa il giro del web [VIDEO]

Dries Mertens si conferma un campione dentro e fuori dal campo. La stagione del belga è stata nel complesso positiva, adesso si prepara per la partita degli ottavi di finale di Champions League con l’obiettivo di ottenere una storica qualificazione. Il Barcellona è un osso duro, ma non è reduce da un momento entusiasmante, gli azzurri possono pensare all’impresa. Nel frattempo grande gesto di Mertens. Un bambino ha chiesto un selfie al suo idolo, la risposta di Mertens ha fatto il giro del web: “Sei il più bel bambino che ho visto oggi, con quel cappello puoi chiedermi tutto quello che vuoi”, il commento dell’attaccante azzurro. In basso ecco il video dell’episodio.