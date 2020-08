Barcellona, svelato il calciatore positivo al Coronavirus: “Sono asintomatico e mi sento bene” [FOTO]

Svelato il calciatore del Barcellona risultato positivo al Coronavirus. Il club catalano, sul proprio sito ufficiale, aveva comunicato questa notizia, omettendo però il nome per questioni di privacy e specificando come la gara di Champions contro il Bayern non fosse a rischio. “I test svolti sui nove giocatori che dovevano cominciare oggi la preparazione hanno mostrato una positività. Il giocatore non ha sintomi, è in buona salute ed è stato messo in quarantena a casa. Tutte le persone in contatto con il giocatore sono già state tracciate. Il giocatore non è stato in contatto con nessun giocatore della squadra che domani partirà per Lisbona per giocare in Champions League”, recitava la nota.

Ma è stato lo stesso giocatore a volersi “smascherare”: si tratta di Jean-Clair Todibo, proveniente dall’esperienza in prestito allo Schalke 04: “Ciao a tutti – ha scritto il giocatore sui social – vi informo che sono risultato positivo al covid-19, sono asintomatico e mi sento bene. Sono a casa, sto seguendo il protocollo sanitario adeguato. Voglio davvero tornare ad allenarmi, ma ora è il momento di restare a casa finché il virus non sarà passato. Grazie a tutti per il supporto e un grande incoraggiamento a tutte le persone che lo stanno vivendo da vicino”.