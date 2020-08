Barcellona, Koeman si presenta e parla di Messi: “Se resta? Ci devo parlare”

Ronald Koeman è il nuovo allenatore del Barcellona. E’ il quinto olandese della storia a sedersi sulla panchina blaugrana, ma eguagliare i suoi predecessori non sarà affatto facile. Dopo l’ufficialità di ieri, il neo tecnico dei catalani si è presentato alla stampa. Queste le sue parole.

“Non sono qui per fare una rivoluzione, ma per prendere decisioni. Dobbiamo vedere cosa è meglio per il club, se c’è da cambiare cambieremo, ma con comunicazione e rispetto. L’importante è cambiare l’immagine offerta la settimana scorsa contro il Bayern. Bisogna lavorare, lottare e tornare al vertice, la posizione che spetta a questo che è il miglior club del mondo”.

“Dei singoli non parlo ma per Messi faccio un’eccezione, perché è un giocatore speciale e perché è il capitano del Barça. Non so se devo convincerlo a restare. Ciò che è chiaro è che Messi è il miglior giocatore del mondo e quindi è uno che vuoi con te e non con i tuoi avversari. Lavorare con Messi è speciale perché Leo vince le partite. Se Messi vuole restare, io sono felicissimo. Ha un contratto con il Barcellona, ci devo parlare anche perché è il capitano e spero che resti qui per tanti altri anni, magari. Ciò che gli dirò resterà tra noi, allenatore e capitano. Voglio sapere cosa pensa del Barça, poi starà a me prendere le decisioni che ritengo più opportune. E ripeto: Messi è un giocatore del Barça, ha un altro anno di contratto ed è un giocatore talmente importante che nella tua squadra lo vuoi sempre”.