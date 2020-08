Barcellona, è la seconda sconfitta peggiore della sua storia…

17 marzo 1976. Una data da ricordare. Gli amanti delle statistiche, in casa Barcellona, la ricordano da sempre. Oggi però, anzi da oggi, non la ricorderanno più. E’ stata sostituita. Dalla gara di oggi. Quel 17 marzo 1976 i blaugrana persero 5-4 contro il Levski Sofia in Coppa Uefa. 5 gol subiti. Mai più, fino a stasera, aveva subito 5 gol in una sola partita. Mai. 44 anni e mai oltre le 4 marcature. Il Milan, di recente, ne aveva fatti loro 4. Ma anche il PSG e lo stesso Bayern. Ma non erano mai andati oltre i 4, appunto. Questa sera sono 8 e per il Barça è la seconda sconfitta più pesante della sua storia. La prima risale alla Coppa del Re del 1944, 0-8 contro il Siviglia.