Barcellona, ecco il primo scossone. L’annuncio di Bartomeu: “Setien è stato esonerato”

Era nell’aria. Anzi, era pressoché scontato. Ora, in attesa di ufficialità, è stato praticamente annunciato dal presidente Bartomeu a ‘Tiempo de Juego’: Setien non è più l’allenatore del Barcellona. Esonerato colui che verrà ricordato come il tecnico degli 8 gol presi contro il Bayern Monaco. Se non può essere l’unica motivazione della scelta, sicuramente è quella decisiva. Troppo pesante la debacle in Champions, una figuraccia epocale che rischia di minare le certezze societarie e di spogliatoio, tra cui le continue ed insistenti voci su Messi lontano dalla Catalogna. Nel frattempo, si parla sempre dei successori, con Ronald Koeman in vantaggio su Pochettino e Xavi.