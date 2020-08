Il Bari ha scelto il nuovo allenatore: si tratta di Auteri

L’ultima stagione è stata comunque positiva, ma non si è conclusa con la promozione nel campionato di Serie B. Il Bari ha chiuso il campionato al secondo posto alle spalle della Reggina, poi ha perso in finale dei playoff contro la Reggiana. Dopo alcuni colloqui la dirigenza ha deciso per il ribaltone in panchina: via il tecnico Vivarini. La società del presidente De Laurentiis ha sfogliato la margherita e oggi è arrivata la decisione definitiva: sarà Gaetano Auteri il nuovo allenatore, accordo raggiunto per un biennale.