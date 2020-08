Benevento, UFFICIALE l’arrivo di Kamil Glik [FOTO]

E’ ufficiale l’arrivo di Kamil Glik al Benevento. L’esperto difensore polacco torna in Italia dopo l’esperienza al Monaco. In Serie A ha già vestito le maglie di Palermo, Bari e Torino. Di seguito il comunicato ufficiale. “Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società AS Monaco per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Kamil Jacek Glik. Il difensore polacco ha sottoscritto un contratto con il sodalizio giallorosso fino al 30 giugno 2023“.