I tifosi della Juventus non hanno preso bene le parole pronunciate dall’ex capitano dell’Inter e ora commentatore Sky, Beppe Bergomi, dopo la finale di Europa League. Lo ‘Zio’ si è lasciato scappare un “purtroppo” che ha fatto infuriare i sostenitori bianconeri: “il campionato purtroppo in Italia per nove anni lo ha vinto la Juventus“, ha affermato l’ex nerazzurro. E sui social è esplosa la polemica.