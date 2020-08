Adriano Bonaiuti, preparatore dei portieri dell’Inter, è rimasto coinvolto in un grave incidente mentre si allenava in bici. Un SUV che stava facendo retromarcia lo ha travolto a Grottammare (Ascoli Piceno). L’ex portiere di Juve, Sambenedettese e Padova è stato trasportato in codice rosso, in eliambulanza, all’ospedale di Ancona: rianimato, ora è cosciente e non in pericolo di vita.