Bonaventura saluta il Milan e un San Siro vuoto: il centrocampista si “accuccia” e piange [FOTO]

Serata speciale per Jack Bonaventura, difficile da dimenticare. Il centrocampista marchigiano ha giocato il suo ultimo match al Milan, entrando al posto di Leao (infortunato) dopo poco più di mezz’ora. Al fischio finale della gara vinta dai rossoneri contro il Cagliari Bonaventura si è trattenuto sul prato visibilmente commosso, mentre i suoi compagni si avviavano verso gli spogliatoi. In un San Siro deserto non ha potuto salutare quelli che per sei anni sono stati i suoi tifosi. Il club gli ha dedicato un posto su Instagram. Bonaventura si è letteralmente “accucciato” sul terreno ed è rimasto lì, da solo a piangere qualche minuto. Sei anni intensi, conditi da 184 partite e 35 reti. Per lui si è parlato di un forte interesse del Benevento, che avrebbe offerto un biennale, ma c’è anche l’ipotesi di un ritorno all’Atalanta. In basso il POST di saluto del Milan.

Visualizza questo post su Instagram Thank you Jack ❤️🖤 @jackbonaventura ❤️🖤 #MilanCagliari #SempreMilan Un post condiviso da AC Milan (@acmilan) in data: 1 Ago 2020 alle ore 2:12 PDT