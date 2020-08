Borja Valero saluta l’Inter: “è stato un onore”, ma rimane in Serie A

“È stato un onore indossare questi colori. Grazie di tutto Inter”. Con questo breve messaggio pubblicato come Storia su Instagram il centrocampista Borja Valero ha comunicato l’addio all’Inter. Il calciatore lascia i nerazzurri, dopo l’arrivo nel 2017 dalla Fiorentina. Il contratto dello spagnolo è in scadenza e si è deciso di non rinnovarlo. E’ sempre stato un calciatore prezioso per l’Inter, quando chiamato in causa ha risposto presente. Anche nell’ultima stagione ha permesso qualche rotazione, tanto che sembrava imminente il rinnovo per un’altra stagione.

Poi il passo indietro e la decisione di separarsi. Borja Valero ha dato il massimo e non è mai stato fuori le righe, nonostante le poche presenze delle ultime stagioni. Adesso il futuro sarà ancora una volta in Serie A. Si sta lavorando proprio ad un ritorno alla Fiorentina, ma alla finestra ci sono anche Parma e Genoa, alla ricerca di un centrocampista di grande esperienza.