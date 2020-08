Roberto Breda a CalcioWeb: “esperienza dai due volti al Livorno. Spinelli? Nel calcio paga l’allenatore…”

Una stagione maledetta. E’ quella che si è da poco conclusa per il Livorno con l’amara retrocessione in Serie C. E’ stato un campionato veramente deludente per una piazza che era partita con ambizioni di alta classifica o comunque disputare un torneo tranquillo. Poi qualcosa si è rotto, sono arrivate una serie di sconfitte e la situazione è poi precipitata. L’allenatore Roberto Breda non è riuscito a portare a termine la missione ed è stato esonerato, adesso è alla ricerca di un nuovo progetto sempre nel torneo cadetto. Abbiamo affrontato l’argomento con il diretto interessato, dal presente al futuro, ecco l’intervista ai microfoni di CalcioWeb.

L’ESPERIENZA CON IL LIVORNO – “Sono state due esperienze diverse. Le prime difficoltà siamo riusciti a trasformarle in successo. Quest’anno, invece, non abbiamo fatto bene. Peccato”.

Sul presidente Spinelli: “è nel mondo del pallone da 50 anni. Ha una grande carica e entusiasmo. Nel calcio paga anche l’allenatore, ci sta”.

SUL FUTURO – “E’ un anno particolare tra Coronavirus e campionati spostati. Vorrei mantenere la categoria. Ancora non c’è stato alcun contatto, io sono in attesa di un nuovo progetto”.

In stagione si è messo in mostra un ottimo portiere, Plizzari. E’ da poco diventato il nuovo portiere della Reggina. “E’ un ottimo giovane. E’ un grande lavoratore. Si tratta di un portiere di prospettiva, fa parte dell’Under 21 e già questo dimostra le sue qualità. Mi piace per atteggiamento e umiltà, può ancora migliorare e diventare più forte”.