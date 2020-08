La bufala del migrante e del figlio della Lamorgese: ma sono Lukaku e il suo procuratore… [FOTO]

La disinformazione dilagante dei social. Spesso (ed è vero) i social vengono accusati di essere strumenti che diffondono in maniera rapida fake news. Talvolta è accaduto, anche perché promosso – un articolo o post – da parte di personaggi pubblici importanti con un numeroso seguito di followers. Può anche capitare però che così, dal nulla, un utente Facebook pubblichi una foto senza informarsi e inventando una storia di sana pianta.

E’ diventata infatti virale, sul social network più famoso, una foto (vedi immagine in evidenza) postata da un utente che ritrae due persone e recita testuali parole: “Ma lo sapevate che il figlio della LAMORGESE gestisce un centro d’accoglienza 😂😂😂 adesso lo sapete! 🤷‍♂️😜👍. RM. (se MAGNA)” . Nella foto, a detta dell’utente, il figlio della Lamorgese e un presunto migrante, tra coloro che si trovano in questo centro da lei gestito. L’immagine ha scatenato una serie di reazioni e commenti, nonché centinaia e centinaia di condivisioni. Motivo? E’ una bufala, bella e buona.

Nell’immagine postata dall’utente, infatti, ci sono l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku e il suo agente Federico Pastorello. Chiaramente, chi ha condiviso e diffuso l’immagine con didascalia, non conosce né l’uno e né l’altro, e se n’è decisamente infischiato di verificare con esattezza di chi si trattasse. Oltre all’utente in questione, infatti, sui social circola questa stessa foto con descrizione pubblicata anche da altri soggetti. Non è mancato, ovviamente, anche chi tra i commenti al post ha segnalato all’autore dello stesso come si tratti di fake.