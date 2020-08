“Il Cagliari non ha pagato una rata di Despodov”: arriva la smentita del CSKA Sofia

Negli ultimi giorni sono circolate voci dall’estero riguardanti il Cagliari. Nel dettaglio, secondo quanto riportato dal portale bulgaro Blitz infatti, il Cagliari non avrebbe saldato, entro marzo, una rata di 700mila euro al CSKA Sofia per il cartellino di Kiril Despodov. Lo stesso club bulgaro, attraverso una nota ufficiale ha smentito le voci e ha precisato che l’accordo presenta clausole e scadenze riservate e che non ci sarebbe alcun problema con il club sardo. Una buona notizia per il Cagliari che non dovrebbe ricevere alcun tipo di provvedimento.

“Vi informiamo che il nostro club non ha problemi con il club italiano del Cagliari per quanto riguarda l’esecuzione del contratto per la cessione di Kiril Despodov. L’accordo tra le due parti contiene clausole e scadenze strettamente riservate, che noi e il Cagliari, in qualità di fair partners, rispettiamo. In questa fase, non abbiamo dubbi sulla correttezza e professionalità del Cagliari. Tutte le informazioni riportate dai media su scandali, cause legali e altre contestazioni tra di noi non sono vere. Chiediamo ai media di fermare le speculazioni e la disinformazione sul nostro club”.