Cagliari, tre positivi al Coronavirus: a rischio il ritiro

Si sono verificati tre nuovi casi nel campionato di Serie A. Dopo Mirante della Roma, sono risultati positivi altri tre calciatori del Cagliari. Sarebbero tutti asintomatici e in isolamento. La decisione della società sarebbe quella di annullare il ritiro di Aritzo (fissato per domani) in attesa del risultato dei secondi tamponi sui calciatori risultati positivi al primo. Come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ i nomi non sono stati ancora comunicati, salta l’allenamento previsto per la giornata di oggi.