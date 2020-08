Calciomercato, l’agente di Alario: “suo nonno era di Udine…”

Dopo tre stagioni al Bayer Leverkusen, Lucas Alario potrebbe dire addio al club tedesco. Ad affermarlo è il suo agente Pedro Aldave che, in esclusiva ai microfoni di EuropaCalcio.it, ha chiarito la posizione effettiva del suo assistito. “Ha ancora due anni di contratto con il Bayer Leverkusen, insieme stiamo decidendo cosa fare. Ci sono poche possibilità di rimanere perché vuole provare una nuova esperienza”.

Gli piacerebbe giocare in Serie A? “Tutti i calciatori argentini vogliono giocare in Serie A, sono cresciuti vedendo i miti del passato dell’Argentina giocare ad alti livelli in Italia. Al di là di questo, suo nonno era di Udine, friulano…”.

“Ci sono delle situazioni da chiarire: c’è Volland che forse va via, lo vuole il Monaco. Stanno vendendo Havertz per 80 al Chelsea, in rosa non ci sono tanti attaccanti. Non è una questione di soldi perché la società è ricca; inoltre, con la pandemia, loro hanno la base, vendono medicine (Bayer, ndr). Ripeto, non è una questione economica ma tecnica. Se c’è una squadra di livello che lo vuole, vedremo poi come sistemarlo”.