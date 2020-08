Calciomercato, l’agente Caravello a CalcioWeb: “Juve? Io sceglierei Zapata. David Silva alla Lazio? Sarebbe un colpaccio”

Il calciomercato entra sempre più nel vivo, le squadre del massimo campionato italiano si stanno muovendo con largo anticipo. La sessione partirà ufficialmente a settembre per poi concludersi i primi giorni di ottobre, i club però non possono aspettare e stanno avviando diverse trattative. In particolar modo grande movimento per le grandi squadre, la Juventus prepara una mezza rivoluzione dopo il cambio di allenatore con l’arrivo di Andrea Pirlo al posto di Maurizio Sarri, l’Inter ha bisogno di qualche colpo per tentare il sorpasso sui bianconeri, si prepara a rinforzarsi anche la Lazio, con il nome di David Silva che è molto caldo. Ma si muove anche il mercato di Serie B, in particolar è attivissimo il Monza che sta costruendo una squadra di ben altra categoria. Indicazioni anche sul portiere Pigliacelli, impegnato in vista dei preliminari di Europa League con il Craiova. Abbiamo affrontato l’argomento con l’agente Danilo Caravello, ecco quanto dichiarato ai microfoni di CalcioWeb.

BARILLA’ – “La trattativa con il Monza è in stato avanzato, mancano le firme che dovrebbero arrivare dopo ferragosto”.

PIGLIACELLI – “Ci sono stati degli interessamenti, ci stiamo lavorando. Adesso ci sono i preliminari di Europa League alle porte. C’è qualcosa in Italia ed in Europa, ma dobbiamo aspettare”.

LAZIO-DAVID SILVA – “Dovesse concretizzarsi, sarebbe un colpo eccezionale per il campionato e per la Champions League”.

LA SPALLA IDEALE PER RONALDO ALLA JUVE – “Credo che Zapata possa essere il profilo ideale. Esiste però il problema del cartellino, l’Atalanta è una bottega molto cara”.

L’INTER – “Manca poco per raggiungere la Juventus e provare a vincere lo scudetto. Serve qualcosa in mezzo al campo, rinforzare la rosa con un uomo per reparto sarebbe perfetto”.