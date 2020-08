Calciomercato Atalanta, adesso sono i big a chiedere la cessione?

CALCIOMERCATO ATALANTA – Una stagione da ricordare. L’Atalanta è ormai una certezza in campionato e Champions League, è reduce dal terzo posto in classifica in Serie A e dalla dolorosa eliminazione ai quarti di finale della competizione europea. Adesso l’intenzione della dirigenza è quella di alzare l’asticella, sono state avviate alcune trattative sul fronte mercato, in entrata ed uscita. Si sta guardano con attenzione il mercato estero e italiano, l’obiettivo è quello di acquistare un centrocampista e un attaccante, i nomi sono quelli di Mirančuk della Lokomotiv Mosca e Boga del Sassuolo.

E in uscita? Potrebbe essere la sessione delle cessioni importanti. Forse tre. La prima è stata già ufficializzata nella giornata di ieri, si tratta di Hateboer. “Il ciclo all’Atalanta è finito”, ha detto l’olandese. Possibile addio con Castagne, le sirene del Psg non possono lasciare indifferente il calciatore, con la giusta offerta potrebbe lasciare l’Atalanta. Il terzo è Duvan Zapata. La Juventus ha messo nel mirino il colombiano, sarebbe l’attaccante ideale per Andrea Pirlo. Anche in questo caso sembra difficile convincere il calciatore a rimanere all’Atalanta, sia dal punto di vista economico che di progetto. Adesso sono i big a chiedere di lasciare l’Atalanta?