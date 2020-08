Calciomercato Cagliari, Carta svela tutto: Nainggolan, Juan Jesus e le uscite

Il Cagliari inizia un nuovo progetto con Di Francesco in panchina, l’obiettivo è alzare l’asticella e migliorare il risultato della scorsa stagione. Il nuovo direttore sportivo del Cagliari, Pierluigi Carta, ha parlato a tutto tondo delle prossime mosse di mercato, come riporta ‘Il Corriere dello Sport’. Sul nuovo allenatore: “quando il presidente mi ha prospettato l’idea, sono stato subito d’accordo perché è un tecnico in grado di portare le sue idee e lasciarle nella piazza. Noi vogliamo identità forte per la squadra e questo passa per il lavoro. Lui è uno che lavora tanto, un tecnico che non ama la parola “progetto” ma che vuole creare una mentalità vincente”.

JUAN JESUS – “​È un calciatore che piace. Pensiamo possa fare al caso nostro per maturità e tutta una serie di motivi. Sarebbe un grande innesti per valori tecnici e morali”.

NAINGGOLAN – “Oggi è un giocatore dell’Inter. Un giocatore importante che è lecito ambisca a squadre con obiettivi importanti. Ma se ci dovesse essere il presupposto per andare avanti insieme non ci tiriamo indietro. Va detto che a oggi non è nostro e il fatto che i nerazzurri siano in Europa League non aiuta nell’iniziare a parlarne”.

LE USCITE – “​Ceppitelli, Ionita, Klavan, Pisacane, Ionita e Birsa? Per tutti vale lo stesso discorso: tutti verranno valutati per capire chi è funzionale o meno alla filosofia del tecnico. Alla luce di questo il Club avrà degli elementi per poter fare delle scelte”.