Calciomercato Cagliari, rischia di saltare l’arrivo di Czyborra: il motivo

CALCIOMERCATO CAGLIARI – Novità in casa Cagliari, rischia clamorosamente di saltare l’arrivo di Czyborra. Era stato raggiunto l’accordo con l’Atalanta, i due club avevano definito tutti i dettagli. Il tedesco è, però, risultato positivo al Coronavirus e per adesso è rimasto a disposizione del tecnico Gasperini. Il calciatore ovviamente non si sta allenando, in attesa di guarire totalmente.

Al momento la trattativa con il club sardo è saltata, ma non è escluso un ritorno di fiamma nei prossimi giorni. Czyborra rimane comunque in uscita, per il momento non rientra nei piani dell’allenatore Gasperini.