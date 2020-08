Calciomercato, il futuro di Tonali: Perinetti spiazza tutti

Difficile che Sandro Tonali possa rimanere al Brescia. Il centrocampista tornerebbe in Serie B e vedrebbe scemare la visibilità che quest’anno gli ha permesso di ricevere diverse offerte, tra cui quella dell’Inter in vantaggio su tutte. Ma il direttore sportivo delle Rondinelle, Giorgio Perinetti, ha spiazzato tutti in un’intervista a Radio Kiss Kiss: “Inutile girarci intorno, Tonali è uno dei calciatori che può lasciare Brescia. È un ragazzo che ha attenzioni importanti, ma non darei nulla per scontato. Tutto è aperto, il presidente Cellino sta gestendo tutto in prima persona”.