Calciomercato Juve – Per il centrocampo tutto su Locatelli, cena con Carnevali del Sassuolo: la situazione

La Juventus ha scelto il suo obiettivo primario per il centrocampo: tutto su Manuel Locatelli del Sassuolo. La società bianconera starebbe trattando la cessione del centrocampista classe 1998, protagonista di un’ottima stagione con la maglia neroverde. Cena tra Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, e Fabio Paratici, ds della Juve, per un primo approccio. Il Sassuolo non vorrebbe privarsi del calciatore, ma il salto in una big sarebbe anche un’opportunità importante per il centrocampista. Prezzo richiesto per il cartellino: 25 milioni. La Juve è disposta a inserire nella trattativa una contropartita tecnica come il 20enne centrocampista Nicolussi Caviglia, reduce da un prestito al Perugia in Serie B, che piace molto ai neroverdi.