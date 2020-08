Calciomercato Juventus, c’è un’altra bocciatura di lusso. E per il centrocampo scatto importante

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Continua la vera e propria rivoluzione in casa Juventus. Il club bianconero è rimasto deluso dall’ultima stagione, è vero che ha vinto lo scudetto ma in Champions League è stato un flop con l’eliminazione contro il Lione. Per questo motivo è stato deciso di esonerare Maurizio Sarri, al suo posto è stato scelto Andrea Pirlo. Si tratta di una scelta coraggiosa, ma che potrebbe essere vincente.

Si sono registrate le prime mosse di calciomercato. E’ stato definito lo scambio Arthur-Pjanic e l’arrivo di Kulusevski. In uscita, rescissione del contratto con Matuidi, la stessa decisione anche per Higuain e Khedira, per il Pipita ed il tedesco sono stati effettuati importanti passi in avanti per l’addio. Dopo l’ultimo colloquio con Pirlo è stata definita un’altra bocciatura, quella di Douglas Costa. Le qualità del brasiliano non sono in discussione, ma i troppi infortuni hanno convinto la Juventus a far partire il calciatore. Il Manchester United è alla finestra. Nel frattempo scatto per il centrocampo, torna di moda un vecchio pupillo: primi contatti con Leandro Paredes dal PSG.