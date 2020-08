CALCIOMERCATO JUVENTUS – La dirigenza bianconera sta per completare (almeno per il momento) la batteria di attaccanti da consegnare all’allenatore Andrea Pirlo. La Juventus ha deciso per una mezza rivoluzione, dopo l’ultima stagione che ha portato la vittoria dello scudetto ma un percorso negativo in Champions League. L’arrivo del nuovo tecnico ha rappresentato solo il primo passo, qualcosa si è già mosso anche sul fronte calciatori.

L’ATTACCO – Pirlo ha intenzione di puntare sia su Cristiano Ronaldo che su Dybala. Il sacrificato sarà Gonzalo Higuain, il Pipita è vicinissimo alla rescissione e verrà ufficializzata a breve. L’obiettivo è quello di far coesistere il portoghese e la Joya, serve dunque un calciatore di grande sacrificio e che rientra anche nei parametri economici. L’identikit porta a Dzeko, la Roma non vorrebbe cederlo, ma deve fare i conti con la volontà del calciatore e la necessità in incassare qualcosa dal cartellino. Vicino l’accordo per poco meno di 15 milioni di euro, per il bosniaco 7 milioni a stagione (proprio come Higuain). E per completare l’attacco si sta lavorando al ritorno di Kean, calciatore che piace a Pirlo. Si starebbe pensando ad uno scambio con Ramsey, obiettivo di Carlo Ancelotti.