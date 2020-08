Calciomercato Juventus, decisa la nuova squadra di Gonzalo Higuain

CALCIOMERCATO JUVENTUS – E’ quasi terminata l’avventura italiana di Gonzalo Higuain. Non sono mancate le soddisfazioni per il Pipita con i colori bianconeri, il calciatore si è confermato come uno dei più forti in circolazione. Qualcosa si è rotto dopo la pandemia, il giocatore è tornato in Italia in condizioni fisiche e mentali non ottimali. La Juventus ha iniziato un nuovo progetto e come dichiarato anche dall’allenatore Pirlo, l’argentino non rientra più nei piani.

Adesso è pronto per una nuova avventura. Si sta per definire la risoluzione del contratto con i bianconeri. Le ultime novità sulla futura squadra sono state rivelate da Abdellah Boulma, giornalista di L’Obs: si tratta dell’Inter Miami, il club della Florida di David Beckham sarebbe in trattativa molto avanzata con Higuain. Il futuro del Pipita dovrebbe essere in MLS.