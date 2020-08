Calciomercato, dalla Spagna sparano la bomba: “L’Italia fa la spesa a Barcellona, Juve su Suarez e Jordi Alba”

Giorni di riflessione in casa Barcellona, un po’ come accaduto alla Juve. Anzi, forse di più. E’ prevista una rivoluzione, nelle parole già annunciata, in seguito alla clamorosa debacle in Champions contro il Bayern Monaco. Al cambio in panchina sono previsti anche tanti movimenti in entrata e in uscita. A tal proposito, sono proprio le strade di blaugrana e bianconeri ad incrociarsi, come annunciato dal Mundo Deportivo.

Secondo il noto quotidiano spagnolo, infatti, in Italia starebbero provando a far la spesa proprio in Catalaogna. Tre calciatori, Suarez, Jordi Alba e Umtiti, potrebbe cambiare aria. Sul difensore si è parlato della Roma, mentre – sempre secondo quanto riferito dal giornale iberico – sul Pistolero e sul terzino avrebbe messo gli occhi la Juventus, alla ricerca proprio di un esterno sinistro e di un centravanti.

Specialmente sull’attaccante uruguaiano c’è però da registrare l’ingaggio consistente. Un eventuale arrivo a Torino, comunque ad oggi difficile, potrebbe essere “giustificato” solo da uno scambio oppure a seguito di un importante cessione.