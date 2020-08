Calciomercato Lazio, Lotito alza l’asticella: una sicurezza ed un top player, così cambia l’11 di Inzaghi [FOTO]

CALCIOMERCATO LAZIO – Il sogno scudetto, poi il brusco risveglio. Si è conclusa la stagione della Lazio, il club biancoceleste alla fine ha terminato il campionato al quarto posto, un risultato ottimo ma comunque al di sotto delle aspettative considerando il rendimento pre-lockdown. La pandemia ha fermato la corsa del club della capitale, sono arrivate una serie di sconfitte che non hanno permesso di lottare fino alla fine. Ma sono stati costruiti i margini per migliorare passo dopo passo. C’è consapevolezza nel presidente Lotito di poter alzare l’asticella, ma saranno fondamentali le strategie sul fronte calciomercato.

La vera missione sarà quella di confermare i big, più facile con Immobile, più difficile con Milinkovic-Savic. Il serbo è tornato su livelli altissimi, è uno dei centrocampisti più completi a livello internazionale. La Lazio dovrà fare i conti con l’assalto delle big, ma può convincere il calciatore a rimanere con un progetto serio. Già sono state effettuate le prime mosse, si sta lavorando per rendere ancora più competitivo il 3-5-2 di Simone Inzaghi. Il primo innesto dovrebbe essere Fares (si tratta di una richiesta dell’allenatore), un nome che magari non entusiasma la piazza, ma si tratta di un calciatore molto utile che può rappresentare un vero jolly in quanto capace di ricoprire diversi ruoli del centrocampo. Lulic è spesso in infermeria, Jony invece non ha convinto.

Poi sono stati fatti passi in avanti per quello che potrebbe essere il colpo del mercato: David Silva. L’ex Manchester City non ha bisogno di presentazioni, in Champions League può regalare qualità ed esperienza. E’ più un giocatore di fantasia, l’ideale sarebbe schierarlo alle spalle delle punte, ma per il modulo di Inzaghi si dovrebbe optare per il ruolo di seconda punta al fianco di Immobile. Improbabile la posizione a centrocampo, soluzione da valutare solo in caso di cessione di Milinkovic e considerando la presenza di Luis Alberto. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con il probabile nuovo 11 della Lazio con i nuovi acquisti.