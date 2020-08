CALCIOMERCATO LAZIO – La delusione David Silva è ormai alle spalle e dalla Spagna arrivano notizie molto importanti sul calciomercato della Lazio. Il club biancoceleste aveva praticamente raggiunto l’accordo con l’ex Manchester City, poi il clamoroso dietrofront ed il passaggio alla Real Sociedad. E’ stato un brutto colpo per Lotito, Tare e Simone Inzaghi, ma la dirigenza si è subito messa alla ricerca di un sostituto.

Secondo voci provenienti dalla Spagna è vicinissimo l’arrivo di Rafinha. Il classe ’93 è ancora di proprietà del Barcellona e nell’ultima stagione ha giocato al Celta Vigo. Può ricoprire diversi ruoli, dalla mezz’ala al trequartista, fino alla seconda punta in caso di emergenza. L’esperienza in Italia con l’Inter è stata dai due volti, adesso potrebbe tornare protagonista con la maglia biancoceleste. L’affare con la Lazio, secondo Fichajesweb, si aggira sui 12 milioni di euro. Sarebbe un colpo molto importante, in grado di far dimenticare in parte David Silva.