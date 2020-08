Calciomercato, maxi-scambio Napoli-Roma: tutti i nomi in ballo

Maxi-scambio di mercato tra Napoli e Roma. A riportare l’indiscrezione è ‘Tuttosport’, secondo cui le due società starebbero parlando per una possibile operazione che coinvolgerebbe quattro calciatori, due per parte: Hysaj e Milik andrebbero in giallorosso, Veretout e Under in azzurro. Operazione non facile, ma il quotidiano spiega: “Intanto c’è anche la Roma che insiste per avere Milik, il cui gradimento manca, e solo in questo caso il club giallorosso metterebbe sul piatto della bilancia i cartellini di Veretout e Under. C’è da convincere Milik, magari appena la Juve si lancerà su un altro attaccante centrale, così da chiudere una maxi-operazione nella quale potrebbe essere inserito anche Hysaj. Con la cessione dell’albanese al club giallorosso, il ds Giuntoli potrebbe chiamare il suo amico Setti, presidente dell’Hellas, per il cartellino di Faraoni“.