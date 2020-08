Calciomercato, Milan ad un passo da Aurier. I nomi per Bologna e Fiorentina, il Monza sogna in grande

Giornata importante per il calciomercato. Tante ufficialità, tante trattative verso la chiusura sia in Serie A che in Serie B. Notizie anche dall’estero e che, di riflesso, riguardano anche il nostro campionato.

BENEVENTO – Nuovo arrivo in casa Benevento. Questa mattina ha svolto le visite mediche Daam Foulon, terzino sinistro belga classe ’99 proveniente dal Waasland Beveren.

BOLOGNA – I felsinei insistono per avere Aaron Hickey. Interessa anche un altro laterale sinistro: Dimitrios Giannoulis. Per l’attacco, invece, l’obiettivo numero uno di Walter Sabatini resta Vladyslav Supryaga.

FIORENTINA – Nelle ultime ore la Fiorentina ha avuto contatti con l’agente di Davide Zappacosta, tornato al Chelsea dopo l’esperienza alla Roma in prestito. Altro nome per la fascia destra è quello di Cristiano Piccini del Valencia.

GENOA – Sondaggi del Grifone per Pedro Obiang del Sassuolo e per Ebrima Colley, giovane attaccante dell’Atalanta.

MILAN – Serge Aurier è a un passo dal vestire la maglia del Milan. Il terzino ivoriano sembra sempre più convinto della destinazione rossonera. Affare che si dovrebbe chiudere per 20 milioni.

TORINO – Il Torino pensa a Fausto Vera, centrocampista classe 2000 dell’Argentinos Juniors, per cui sarebbe pronta un’offerta molto importante. Intanto è tornato granata grazie al controriscatto Jacopo Segre, ex Venezia e Chievo.

LECCE – Il Lecce ha chiuso per Massimo Coda, svincolatosi dal Benevento. Sarà lui a guidare l’attacco dei salentini nella prossima stagione in Serie B.

MONZA – Il Monza ha fatto un’offerta molto importante a livello economico a Sebastian Giovinco. La Formica Atomica vuole tornare in Italia, Berlusconi e Galliani tentano il colpaccio.

ESTERO – Cavani ad un passo dal Benfica. Per l’attaccante uruguayano è pronto un triennale da 10 milioni a stagione. Il neopromosso Leeds è piombato sull’attaccante del Valencia Rodrigo. Anche il Chelsea su Thiago Silva, appetito dalla Fiorentina.