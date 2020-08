Calciomercato, il Milan bussa in casa Fiorentina. Centrocampista per i viola, attaccante per Bologna e Verona

Il calciomercato entra sempre più nel vivo. La sessione non è ancora partita ufficialmente, ma il tempo sarà ridotto per costruire le squadre per la prossima stagione. Le dirigenze si sono già messe all’opera, importanti trattative nella giornata di oggi. Ecco tutto nel dettaglio.

ESTERO – Secondo GloboEsporte, l’attaccante Cavani avrebbe ricevuto un’offerta dall’Atletico Mineiro allenato da Jorge Sampaoli.

“Se Dio vuole anche nella prossima stagione sarò a Barcellona”. Sono le parole di Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona nel corso di una intervista a Mundo Deportivo. “Mi resta un anno di contratto ma mi sento importante qui, sento l’affetto della squadra e spero di poter rispettare il mio contratto fino alla fine. Voglio vincere la Champions quest’anno e provare a fare il triplete nella prossima stagione”.

Secondo i media britannici l’esterno brasiliano Willian, andato in scadenza di contratto col Chelsea, è pronto a firmare un triennale con l’Arsenal.

FIORENTINA – Nome importante per il centrocampo dei viola. Si tratta di Torreira, pronto a lasciare l’Arsenal. Sarebbe il calciatore perfetto per affiancare Amrabat.

LAZIO – Biancocelesti scatenati. Non solo David Silva. Occhi su Vedat Muriqi: Lotito avrebbe già offerto 18 milioni di euro al Fenerbahce per l’attaccante.

MILAN – Rossoneri attivissimi. Per la difesa il nome caldo è quello di Milenkovic della Fiorentina. Infine idea Wilmar Barrios, centrocampista dello Zenit San Pietroburgo: operazione da 16 milioni di euro.

BOLOGNA – Doppia soluzione per i rossoblu. Si attende la risposta di Aaron Hickey. Il terzino degli Heart of Midlothian è stato in Italia nei giorni scorsi e dovrà comunicare la decisione nei prossimi giorni. Per l’attacco scatto per ladyslav Supryaga. Il classe 2000, ucraino della Dinamo Kiev ribattezzato in patria il piccolo Sheva.

VERONA – Mossa in attacco. Il preferito per il reparto avanzato è Caprari, giocatore del Parma in prestito dalla Sampdoria.