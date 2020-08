Calciomercato Milan, Deulofeu a sorpresa: “In rossonero sei mesi meravigliosi, è un’opzione concreta”

Gerard Deulofeu potrebbe tornare al Milan. L’esterno spagnolo, ultima stagione al Watford, cambierà sicuramente aria dopo la retrocessione in Championship. Stagione negativa per tutta la squadra e un grave infortunio per Deulofeu, che ha condizionato il finale di campionato. Ma ora è quasi pronto a ripartire dopo la riabilitazione. E potrebbe farlo dal Milan. I rossoneri lo hanno cercato e anche il classe 1994 ha aperto all’opzione durante un’intervista a ‘Onda Cero’: “Mi sento molto bene. Ho preso l’infortunio con molta positività e sono sereno. Voglio tornare presto ma con precauzione, non c’è fretta anche se mi manca giocare. A livello personale questa stagione è stata un disastro, è probabile che lasci il club quest’estate, proverò ad andare altrove. Il Milan è un’opzione per il mio futuro. Sono stato veramente felice, ho passato sei mesi meravigliosi e lì è nata mia figlia. Anche andare in Spagna è un’opzione, così come altri club di Premier League, ma primo di tutto serve un accordo per lasciare il Watford”.

Parole non certo al miele per Ronald Koeman, suo allenatore all’Everton: “Ho poco da dire su di lui, i sei mesi che sono stato a sua disposizione non sono stato affatto contento. Quando ho visto che non giocavo, ho parlato direttamente con lui e me ne sono andato al Milan”.