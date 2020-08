Calciomercato Milan, UFFICIALE Kalulu: il difensore francese arriva dal Lione

Quasi due mesi dopo le visite mediche, è arrivata anche l’ufficialità. Pierre Kalulu, 20enne difensore in arrivo a parametro zero dal Lione, ha firmato con il Milan fino al 2025. Un investimento in prospettiva per il giovane terzino che si è messo in mostra con le nazionali giovanili francesi, ma non ha ancora esordito tra i professionisti con i club. Queste le prime parole di Kalulu a ‘Milan TV’: “Penso che il Milan possa aiutarmi a sviluppare del tutto il mio potenziale. Mi ispiro ai giocatori che hanno vissuto la grande epoca di questo club, come Maldini e Seedorf. Il mio obiettivo è esprimere al meglio il mio modo di giocare e le mie qualità, cercando di impormi con il tempo”.