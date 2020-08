Di cognome fa Maric ma arriva dal cielo. E’ atterrato con il jet privato di Berlusconi il nuovo acquisto del Monza, Mirko Maric. L’attaccante croato arriva dall’Osijek, squadra con cui ha vinto il titolo di capocannoniere, per 4,5 milioni. “Sono felice di essere qui, ringrazio Berlusconi, Galliani e il ds Antonelli per la fiducia. Credo in questo progetto e pensiamo di poter arrivare in Serie A, un campionato che è un sogno per tutti i calciatori e che ho sempre seguito. Voglio dimostrare in campo il mio valore, aiutare la squadra a vincere e raggiungere la nazionale”, sono le prime ambiziose parole del 25enne. Maric andrà a far coppia con Christian Gytkjaer, miglior bomber dell’ultimo torneo polacco, arrivato pochi giorni fa al Monza. Un attacco che fa già sognare i tifosi brianzoli, visti i numeri. E c’è da scommettere che non è finita qui.