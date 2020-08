Il Monza è scatenato, altri due innesti: fatta per Donati e Colpani. E non è finita qui…

Il Monza mette le cose in chiaro. I brianzoli continuano il loro mercato per vincere la prossima Serie B ed ottenere la prima storica promozione in Serie A. Dopo gli arrivi degli attaccanti stranieri, Gytkjaer dal Lech Poznan e Maric dall’Osijek, sono state definite altre due trattative. Si legano ai biancorossi il centrocampista dell’Atalanta, Luca Colpani (ultima stagione a Trapani) e il difensore Giulio Donati (al Lecce nel 2019-2020, contratto triennale per l’ex Bayer Leverkusen). Era già stato ufficializzato il colpo Barberis dal Crotone.

Ma non è finita qui. Sono attese a breve le ufficializzazioni del portiere Di Gregorio (di proprietà dell’Inter ma impegnato nei playoff di B con il Pordenone) e Bettella (proprietà Atalanta, impegnato invece nei playout con il Pescara). Nelle prossime ore si dovrebbe chiudere anche per Antonino Barillà, centrocampista del Parma. Il prossimo obiettivo per la difesa è invece Carlos Augusto, terzino brasiliano classe ’99 del Corinthians atteso in Italia tra qualche giorno. Altri obiettivi concreti della squadra di Berlusconi e Galliani sono Romulo, Coda, Alfredo Donnarumma, Roberto Insigne, Camillo Ciano e Daniel Maldini. La proprietà e il lavoro del ds Antonelli stanno per regalare a Brocchi una squadra di assoluto livello, pronta ad essere protagonista nella prossima stagione e a centrare un obiettivo storico: la Serie A.