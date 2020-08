Clamoroso Napoli, Gattuso ha chiamato Bonucci: lo vuole al fianco di Manolas se parte Koulibaly

Il mercato entrerà nel vivo solo a settembre, ma le indiscrezioni non mancano. Una, clamorosa, parla di Bonucci contattato dal Napoli. Anzi, da Gattuso. Sarebbe stato direttamente l’attuale allenatore dei partenopei a chiamare il centrale della Juventus per chiedergli la disponibilità a raggiungerlo in Campania. I due hanno lavorato insieme al Milan e sono rimasti in ottimi rapporti. La trattativa sembra impossibile perché Bonucci è uno dei calciatori dichiarati incedibili dai bianconeri e da Pirlo. Ma il Napoli rischia di perdere Koulibaly, appetito da diversi club (PSG e Manchester United su tutti). E in caso di partenza del franco-senegalese, Gattuso vorrebbe proprio Bonucci al fianco di Manolas.