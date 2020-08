Calciomercato, le notizie di oggi. Che bombe! Messi via, Bonucci-Napoli e Suarez-Juve

Le notizie di calciomercato più importanti della giornata odierna.

ALTRO INDIZIO SU MESSI – Un altro indizio sulla vicenda Leo Messi che ha del clamoroso. Il corrispondente dalla Spagna di Esporte Interativo (emittente brasiliana), Marcelo Bechler, ha infatti lanciato una notizia destinata a far parlare molto: la Pulce non vorrebbe lasciare Barcellona nel 2021, anno di scadenza del suo contratto coi blaugrana, ma adesso, a partire da questa sessione di mercato. I motivi sono relativi alla cattiva gestione societaria, alla mancanza di organizzazione e alla pesante debacle in Champions contro il Bayern Monaco, che non ha fatto altro che peggiorare la situazione. Ennesima bomba sull’argentino, dunque, che ormai da mesi viene dato lontano come non mai dalla Catalogna, con i rumors sull’Inter ma non solo. (IL VIDEO CON LE PAROLE DEL GIORNALISTA BRASILIANO)

BONUCCI-NAPOLI – Il mercato entrerà nel vivo solo a settembre, ma le indiscrezioni non mancano. Una, clamorosa, parla di Bonucci contattato dal Napoli. Anzi, da Gattuso. Sarebbe stato direttamente l’attuale allenatore dei partenopei a chiamare il centrale della Juventus per chiedergli la disponibilità a raggiungerlo in Campania. I due hanno lavorato insieme al Milan e sono rimasti in ottimi rapporti. La trattativa sembra impossibile perché Bonucci è uno dei calciatori dichiarati incedibili dai bianconeri e da Pirlo. Ma il Napoli rischia di perdere Koulibaly, appetito da diversi club (PSG e Manchester United su tutti). E in caso di partenza del franco-senegalese, Gattuso vorrebbe proprio Bonucci al fianco di Manolas. (L’ARTICOLO COMPLETO)

SUAREZ-JUVE – Giorni di riflessione in casa Barcellona, un po’ come accaduto alla Juve. Anzi, forse di più. E’ prevista una rivoluzione, nelle parole già annunciata, in seguito alla clamorosa debacle in Champions contro il Bayern Monaco. Al cambio in panchina sono previsti anche tanti movimenti in entrata e in uscita. A tal proposito, sono proprio le strade di blaugrana e bianconeri ad incrociarsi, come annunciato dal Mundo Deportivo. Secondo il noto quotidiano spagnolo, infatti, in Italia starebbero provando a far la spesa proprio in Catalaogna. Tre calciatori, Suarez, Jordi Alba e Umtiti, potrebbe cambiare aria. Sul difensore si è parlato della Roma, mentre – sempre secondo quanto riferito dal giornale iberico – sul Pistolero e sul terzino avrebbe messo gli occhi la Juventus, alla ricerca proprio di un esterno sinistro e di un centravanti. Specialmente sull’attaccante uruguaiano c’è però da registrare l’ingaggio consistente. Un eventuale arrivo a Torino, comunque ad oggi difficile, potrebbe essere “giustificato” solo da uno scambio oppure a seguito di un importante cessione. (L’ARTICOLO COMPLETO)