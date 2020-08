Calciomercato, le notizie di oggi – Bonaventura trova squadra, sorpresa Verona, doppio attaccante per la Juve

Jack Bonaventura è sicuramente uno dei nomi più importanti sul fronte calciomercato. L’ex Milan continua la ricerca ad una nuova squadra e non ha intenzione di sbagliare la scelta, si tratta di un centrocampista ancora in grado di fare la differenza nel campionato di Serie A. L’avventura con la maglia rossonera è stata ricca di soddisfazioni, adesso è arrivato il momento di tornare protagonisti con un altro club.

Le voci di mercato continuano ad essere insistenti, tantissime squadre hanno effettuato dei sondaggi, ma per assicurarsi le prestazioni del giocatore si profila un vero e proprio testa a testa. In pole c’è la Fiorentina, c’è già il gradimento di Bonaventura e il club viola deve solo decidere se affondare o meno il colpo, valutazioni in corso con il tecnico Iachini. Infine c’è il Verona, il tecnico Juric lo vorrebbe in rosa per caratteristiche e qualità, ma in questo caso esiste anche l’ostacolo dell’ingaggio. La decisione arriverà entro pochi giorni.

La dirigenza bianconera sta per completare (almeno per il momento) la batteria di attaccanti da consegnare all’allenatore Andrea Pirlo. La Juventus ha deciso per una mezza rivoluzione, dopo l’ultima stagione che ha portato la vittoria dello scudetto ma un percorso negativo in Champions League. L’arrivo del nuovo tecnico ha rappresentato solo il primo passo, qualcosa si è già mosso anche sul fronte calciatori.

L’ATTACCO – Pirlo ha intenzione di puntare sia su Cristiano Ronaldo che su Dybala. Il sacrificato sarà Gonzalo Higuain, il Pipita è vicinissimo alla rescissione e verrà ufficializzata a breve. L’obiettivo è quello di far coesistere il portoghese e la Joya, serve dunque un calciatore di grande sacrificio e che rientra anche nei parametri economici. L’identikit porta a Dzeko, la Roma non vorrebbe cederlo, ma deve fare i conti con la volontà del calciatore e la necessità in incassare qualcosa dal cartellino. Vicino l’accordo per poco meno di 15 milioni di euro, per il bosniaco 7 milioni a stagione (proprio come Higuain). E per completare l’attacco si sta lavorando al ritorno di Kean, calciatore che piace a Pirlo. Si starebbe pensando ad uno scambio con Ramsey, obiettivo di Carlo Ancelotti.

Anche nel weekend non si ferma il calciomercato. Le trattative entrano sempre più nel vivo, si muovono le squadre del campionato di Serie A e non mancano le novità anche dall’estero. Ecco tutte le operazioni nel dettaglio, continua il valzer di attaccanti.

ROMA – Dzeko alla Juventus libera Milik per il club giallorosso. Il polacco avrebbe deciso di accettare il corteggiamento del club della Capitale, nella trattativa anche Under e il giovane Riccardi.

VERONA – Veramente attivo il club per regalare una squadra competitiva a Juric. Accordo con il Nizza per riportare in Italia Adrien Tameze, da gennaio in prestito all’Atalanta. Proprio il club nerazzurro sta pensando al ritorno di Berisha per la porta. Occhi anche su Faraoni (APRI L’ARTICOLO O SFOGLIA LA FOTOGALLERY IN ALTO PER TUTTI I NOMI DEI CALCIATORI CHE POTREBBERO CAMBIARE MAGLIA)