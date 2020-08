Calciomercato, le notizie di oggi – Svincolati di lusso, piano Inter per Messi, valzer di attaccanti [FOTO]

Il calciomercato entra sempre più nel vivo, sono in arrivo importanti botti che riguardano le squadre del campionato di Serie A e non solo. Si muovono i grandi club, la Juventus ha iniziato un nuovo progetto e sono in arrivo importanti novità anche sul fronte calciatori. L’Inter ha bisogno di qualche innesto per provare a ridurre il gap con i bianconeri, chiamata a confermarsi l’Atalanta.

Dovranno riscattare l’ultima deludente stagione Roma e Napoli, sono due squadre che hanno le possibilità di disputare un campionato di altissimo livello. Poi c’è il Milan, l’obiettivo è confermare il rendimento dopo il lockdown. Infine le possibili outsider, in tante stanno lavorando molto bene, principalmente il Torino. Il mercato non è ancora iniziato ufficialmente, potrebbero materializzarsi a breve affari di mercato. Sono tanti, infatti, i calciatori senza contratto. I nomi più prestigiosi sono quelli di Cavani (l’ex Napoli non ha raggiunto l’accordo con il Benfica), Gotze e Callejon. Ma sono tanti altri i giocatori svincolati (APRI L’ARTICOLO O SFOGLIA LA FOTOGALLERY IN ALTO PER I NOMI)

Si decide il futuro di Messi, il calciatore più forte al mondo (insieme a Cristiano Ronaldo) è pronto a cambiare maglia. L’argentino ha già preso la decisione, storica: l’intenzione è quella di lasciare il Barcellona. Una scelta clamorosa considerando l’attaccamento alla maglia blaugrana. Ma non sembrano esserci i margini per proseguire il rapporto in Spagna, sono vari i motivi della rottura. In primo luogo i risultati, la scorsa stagione è stata veramente deludente sia in campionato che in Champions League, il rapporto con la dirigenza è ai minimi storici, il sostegno dei tifosi non può bastare per continuare il matrimonio. Messi ha già comunicato la decisione e dovrebbe ufficializzarla nei prossimi giorni con un messaggio sui social.

E’ già partita l’asta per garantirsi le prestazioni dell’argentino. Al momento in pole c’è il Manchester City, il club inglese può permetterselo dal punto di vista economico, può contare sulla presenza dell’allenatore Guardiola e sull’amico Aguero. Messi ha intenzione di appellarsi alla clausola prevista fino al 10 giugno per liberarsi gratis, la cifra di 700 milioni richiesta dai blaugrana non è accessibile per alcun club. Ma non bisogna sottovalutare la pista Inter, ecco perché. Come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ c’è chi pensa che il possibile arrivo di Vidal a Milano sia una manovra di avvicinamento a Leo, come anche la conferma di Lautaro. La Pulce potrebbe essere una calamita importante per investimenti dal punto di vista pubblicitario e puntare sui diritti d’immagine del calciatore. Sono emersi tanti indizi nelle ultime settimane: dal trasloco di papà Jorge a Milano, in più i benefici fiscali sono sotto gli occhi di tutti. Inoltre dal mercato cinese sono in arrivo sponsor per decine e decine di milioni, tutti dedicati a Messi. Soldi necessari per convincere il calciatore e convincere possibili partnership. E questo potrebbe permettere di alleggerire il costo dell’operazione. Il Psg sembra defilato, si preannuncia una sfida tra Inter e Manchester City.

E’ stata una giornata chiave sul fronte calciomercato. In particolar modo a tenere banco è il valzer di attaccanti che riguarda le squadre del campionato di Serie A: in particolar modo Juventus, Roma e Napoli. Ecco tutte le operazioni nel dettaglio che riguardano anche l’estero.

VALZER ATTACCANTI – Milik è sempre più vicino alla Roma, il polacco sembra indirizzato ad accettare la corte dei giallorossi. L’ok definitivo libere Dzeko per la Juventus, il bosniaco è l’uomo in pole per diventare il nuovo centravanti bianconero sia per le preferenze di Pirlo che per una questione economica. Molto difficile arrivare a Suarez. Nome interessante anche per la Lazio, si tratta dello spagnolo Carlos Fernandez, di proprietà del Siviglia. Il Crotone su Lukasz Teodorczyk, in uscita dall’Udinese.

IZZO – Tutti pazzi per il difensore del Torino. Piace molto a Inzaghi per la Lazio, tentativo anche del Verona. La squadra di Juric ha preso Ivor Pandur, portiere croato.

ATALANTA – Sempre più vicino l’arrivo del nuovo difensore. Si tratta di Romero della Juventus, reduce dall’esperienza con la maglia del Genoa (I NOMI PER FIORENTINA, GENOA E UDINESE)