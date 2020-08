Calciomercato Roma, acquisti in prospettiva per il club giallorosso

CALCIOMERCATO ROMA – La Roma ha ufficializzato il passaggio di proprietà con l’arrivo di Friedkin al posto di Pallotta. Iniziano le prime manovre sul fronte calciomercato, per il momento si guarda soprattutto al futuro. Dopo gli arrivi dei baby Oliveras e Ngingi, la Roma è pronta a definire l’acquisto di Amir Feratovic per la Primavera. E’ quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’. Si tratta di un classe 2002 che arriva dall’NK Bravo, fa parte della nazionale slovena Under 19, si tratta di un difensore mancino.

E’ fatta anche per Javier Vicario, difensore centrale mancino classe 2002, in arrivo dal Numancia. Ha già firmato il contratto e martedì verrà sottoposto alle visite mediche. Superata la concorrenza di due club importanti come Valencia e Real Madrid.