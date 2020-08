Calciomercato Sassuolo, ufficiale l’arrivo di Ayhan dal Fortuna Dusseldorf

Il Sassuolo ha ufficializzato l’arrivo di Kaan Ayhan, difensore centrale proveniente dal Fortuna Dusseldorf. Il turco si trasferisce in neroverde a titolo definitivo per 2 milioni di euro, valore della clausola rescissoria pagata dal Sassuolo prima del 31 luglio scorso. Secondo il club tedesco, invece, la somma non sarebbe arrivata in tempo, ma nelle ultime ore l’affare si è sbloccato. Di seguito il comunicato ufficiale.

“L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di mercato:

AYHAN Kaan (’94, difensore): acquisito a titolo definitivo dal Fortuna Düsseldorf 1895″